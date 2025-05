Vidal (Comuns) exige la retirada "inmediata" del embajador español en Israel y romper relaciones

Pide romper el tratado de asociación UE-Israel y "sanciones reales"

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha exigido este lunes la retirada "inmediata" del embajador español en Israel y de todo el cuerpo diplomático, así como romper las relaciones entre ambos estados.

"Exigimos la retirada inmediata, del embajador de Israel, así como del cuerpo diplomático. Es inaceptable que sigamos manteniendo en estas relaciones menos la siguen exterminando un pueblo", ha sostenido en una rueda de prensa este lunes desde la sede de la formación.

Vidal ha celebrado que la semana pasada se aceptara "introducir la figura del embargo" de armamento en el cuerpo jurídico español para poder frenar el comercio de armas con aquellos países que cometan genocidio o violaciones flagrantes de Derechos Humanos, en sus palabras, pero ha pedido nuevos pasos.

"Eso es, yo creo, una muy buena noticia, pero, de nuevo, insuficiente. Tenemos que seguir dando nuevos pasos. Yo creo que debemos ser conscientes de que en Europa, como en España, debemos seguir avanzando", ha valorado.

UNIÓN EUROPEA

Ha pedido a la Unión Europea (UE) suspender el acuerdo de asociación con Israel y, como se hizo tras la invasión de Rusia a Ucrania, aplicar "sanciones reales".

"No entendemos por qué no se está actuando con igual proporción. Exigimos dar el paso, en este caso, hacia sanciones reales. No estamos solas. La semana pasada, de hecho, Canadá ya salía pidiendo nuevas sanciones, el Reino Unido también", ha argumentado.