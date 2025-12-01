Vidal (Comuns) lamenta que Foment "esté instando" a acuerdos PP-Junts para bloquear la legislatura

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha trasladado su preocupación y la de su partido ante el hecho de que la patronal Foment del Treball "esté instando a que haya un acuerdo entre PP y Junts en términos de bloquear la legislatura", ha dicho en una rueda de prensa desde la sede de la formación este lunes.

Ha sostenido que estos dos partidos "están compitiendo en ser los portavoces de la patronal", en referencia implícita al acto del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Foment, en que solicitó veladamente el apoyo de los empresarios para presionar a Junts para una moción de censura, y ha añadido que Foment está desplegando una estrategia de desgaste al Gobierno.

Ante esta situación, ha asegurado que "los únicos que ganaran en esta estúpida competición son Vox y Aliança Catalana", y ha criticado el papel de las derechas tradicionales ante el crecimiento en las encuestas de estas dos formaciones.

"Feijóo y Puigdemont no están a la altura en este momento político y tampoco sus equipos. Y los errores que están cometiendo no solo pesarán sobre sus partidos políticos, sino que serán colectivos", ha valorado.

RELACIONES JUNTS-PSOE

Preguntada por si el presidente del Gobierno debería retomar los contactos con el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha respondido: "Ya los tiene. Todo el Gobierno. No veo la pregunta. Hace mucho tiempo que están restablecidas las relaciones. Hay cantidad de ministros que hablan habitualmente".

Según la portavoz, las relaciones no han sido iguales, pero se ha seguido negociando, y que prueba de ello es que Junts "ha tenido que ir corrigiendo desde el minuto 0" las únicas normas a las que darían apoyo tras anunciar su ruptura con el Gobierno.

Por todo ello, ha pedido responsabilidad a los de Carles Puigdemont, y ha sostenido que no pueden plantearse la idea de "estar un año de vacaciones", porque para los Comuns la legislatura tiene recorrido y debe tenerlo.

FUTURO DE LA LEGISLATURA

Sobre el futuro de la legislatura, ha dicho que se debe mantener y centrarse en, más allá de frenar la llegada de la extrema derecha al Gobierno, en políticas de vivienda, mitigación de los efectos del cambio climático, o sanidad.

Preguntada por si el apoyo al Gobierno se mantendría si se probara una financiación irregular del PSOE en el caso que afecta a los exsecretarios de organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ha respondido que esta sería una línea roja.

"Hasta ahora, estamos hablando de la corrupción de tres individuos, y cada vez hay más pruebas al respecto. Veamos cómo transcurre el juicio, pero lo hemos dicho y lo diremos las veces que haga falta. Evidentemente, es una línea roja que hubiera colaboración por parte del PSOE con una trama de corrupción", ha sostenido.

ALQUILERES DURANTE LA PANDEMIA

Vidal se ha referido también al vencimiento de "miles" de contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia con precios más bajos que los actuales, y que pueden comportan, cuando terminen, un incremento sustancial de los precios, una burbuja y una amenaza para muchas familias, según Vidal.

Por ello, ha exigido tanto al Govern como al Gobierno una "prórroga automática de los contratos de la pandemia" y congelar las posibles subidas de los precios del alquiler ante esta situación.