Vidal (comuns) tacha de "machistada" que Feijóo dijese que Díaz sabe mucho de maquillaje

Acusa al PSOE de preocuparse por sacar un grupo parlamentario grande: "O ganamos juntas o perdemos juntas"

TARRAGONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Sumar-En Comú Podem al Congreso por Barcelona, Aina Vidal, ha calificado de "machistada" las palabras de este jueves del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz, cuando dijo que ella sabía mucho de maquillaje cuando criticaba los datos sobre empleo.

En un mitin este viernes en Tarragona junto con el número 1 al Congreso por Tarragona, Fèlix Alonso, la número 2 al Senado por Barcelona y coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, y el responsable de Internacional de Sumar, Pablo Bustinduy, Vidal ha afirmado que las palabras de Feijóo no son "solo un elemento de machismo, es síntoma de nerviosismo, están perdiendo".

Vidal ha acusado a los populares de "estar cogiendo las formas de Vox" y de estar jugando a deshumanizar a sus opositores, y ha sostenido que cuando se trata a las personas como cosas es más fácil enviarlas dentro de un armario, algo que asegura que quieren hacer PP y Vox.

La candidata de los comuns también ha criticado la "ultima rectificación sobre las amistades peligrosas" de Feijóo, después de que se haya referido como contrabandista al narcotraficante Marcial Dorado, con el que aparece en unas fotos montado en un barco.

FEIJÓO "TIENE MIEDO"

"Tiene miedo y tiene derecho a tenerlo, hace bien en tenerlo porque estas elecciones las ganaremos nosotras", ha destacado Vidal, que ha replicado que se creó una organización de madres gallegas para proteger a una generación entera de la droga, ha concretado.

Ha reprochado que durante la campaña ERC, Junts y la CUP hayan ido "arrastrando los pies, dando por hecho que ganaría la derecha", y ha insistido en que la única manera de frenar a un Gobierno de PP y Vox es votando a Sumar.

La candidata de los comuns también ha acusado a los socialistas de arrastrar los pies en algunos momentos de la campaña en los que estaban más preocupados de sacar un gran grupo parlamentario que de ganar las elecciones --ha dicho textualmente--, y ha subrayado: "O ganamos juntas, o perdemos juntas".

Por su parte, Abellán ha tachado de indecente que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya dicho que si gana las elecciones aplicará un 155 permanente en Catalunya, y ha acusado a su formación de necesitar "el conflicto y la confrontación con Catalunya para sacar votos".

MONTERO Y DÍAZ

"No aceptan que tengamos a Irene Montero, la mejor ministra de Igualdad que ha tenido nuestro país, no solo porque sea ministra porque viene del activismo, fue cajera y tiene muchos más estudios que los personajes que la critican", ha reivindicado la dirigente de Podem Catalunya, que también ha afirmado que la derecha no acepta a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, porque viene del sindicalismo.

Bustinduy se ha preguntado qué propuesta tiene el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para abordar la emergencia climática: "¿Habéis escuchado a Feijóo una palabra de esto? Da igual porque si dicho algo sería mentira", y también ha criticado que Vox niegue la existencia del cambio climático.

Ha asegurado que la derecha española tiene la misma propuesta económica que sus socios neoliberales en Reino Unido, que consiguieron "hundir en una semana la economía de la sexta potencia del mundo", en alusión a la bajada de impuestos que hizo la exprimera ministra británica Liz Truss, que tuvo que rectificar días después por el hundimiento que provocó en la libra.