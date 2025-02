Vidal (Comuns) ve "margen" para negociar con Junts la reducción de la jornada laboral

Se muestra favorable a intentar aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE)

La portavoz de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha afirmado este martes que ve "margen" para la negociación con Junts en torno a la reducción de la jornada laboral, ha dicho en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

"Existe margen. Todos y todas somos conscientes de que no es lo mismo una empresa que pueda tener 100, 200 o 300 trabajadores, que una empresa que pueda tener 6, 10 o 15. Debemos ver cómo podemos ir solucionando los obstáculos de aquella pequeña empresa que se pueda encontrar que contratar a una nueva persona sea un problema, y que sirva para todos los tipos de empresa y que llegue a todos los trabajadores", ha valorado.

Vidal ha sostenido que "ha costado que el PSOE vea la importancia de esta medida" y que ahora empieza una segunda fase de negociación con los grupos parlamentarios en la que ya están trabajando, en sus palabras.

Sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha pedido seguir intentándolo y transmitir, desde la honestidad, que les vendrían "muy bien" unas nuevas cuentas, y ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no los presente, ha dicho que no les gustó cuando no los presentó el año pasado.

"Nosotros somos más favorables a intentarlo, a negociar e intentar llegar a un acuerdo. Al igual que aquí en la Generalitat ahora le estamos pidiendo a Salvador Illa que tire precisamente de suplementos de crédito al presupuesto, creemos que es una salida, pero no es la deseable", ha expresado.

Sobre la relación entre Sumar y Podemos y preguntada por la posibilidad de rehacer la unidad entre ambas formaciones, ha dicho que "los números son claros" y evidentes y que la situación en que se encuentra la izquierda a día de hoy no es mejor que antes de las elecciones generales de 2023.

"Yo creo que los motivos que nos llevaron a juntarnos, no solo con Podemos, sino con una amalgama de 15 fuerzas políticas, respondían a la necesidad de fortaleza por parte de la izquierda para poder realmente defender ese modelo de país que queremos. Creo que esa situación no ha cambiado", ha sostenido.