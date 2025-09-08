Vidal (Comuns) ve un orgullo que Netanyahu señale a Díaz y Rego y pide a la UE que reaccione

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

Cree que las medidas de Sánchez atienden peticiones de Comuns y Sumar y responden a la presión ciudadana

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha considerado este lunes que es un orgullo que España pueda "liderar la reacción al estado genocida de Israel", así como que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señale a la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Rego, y ha exigido a la Unión Europea (UE) que reaccione.

Lo ha dicho en una rueda de prensa desde la sede del partido, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de medidas para "detener el genocidio en Gaza" con un decreto ley para el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el mismo.

Según Vidal, las medidas anunciadas recogen reclamaciones que los Comuns y Sumar llevaban "meses y meses haciendo" y responden al efecto que ha tenido la presión ciudadana que, en sus palabras, ha sido clave para que poco a poco que vayan desbloqueando medidas.

"Estamos orgullosas de que hoy se anuncie un paquete de hace meses y meses y meses que los Comuns y Sumar llevaban persiguiendo y que, sin duda, gracias a la presión ciudadana, ve la luz", ha expresado.

PAPEL DE LA UE

Vidal ha sostenido que este tipo de posicionamientos no pueden quedar "solo en un país", por lo que ha defendido como necesario y urgente que la UE reaccione siguiendo los pasos de España.

Ha pedido, concretamente, que reconozca al estado de Palestina, que rompa los acuerdos comerciales con Israel e impida la entrada a "los genocidas, a los cómplices, y sobre todo, a los promotores en territorio europeo del genocidio que está viviendo el pueblo palestino".

Finalmente, ha reclamado un embargo inmediato, total y absoluto del comercio de armas con Israel: "Es inaceptable que a día de hoy haya material bélico que siga asesinando a niños, niñas y familias de Palestina, que lleve origen europeo. Inaceptable", ha rematado.