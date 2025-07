Vidal (Comuns) ve al PP como "una maquinaria de corrupción estructural" tras el caso Montoro

Advierte al PSOE de que no debe comparar casos sino cumplir las medidas anticorrupción

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, se ha referido este lunes al PP como "una maquinaria de corrupción estructural" y con una forma de actuar como la de la mafia, tras conocerse la presunta trama del caso Montoro, y que se suma, ha asegurado, a otros tantos casos de corrupción vinculados a miembros del PP.

"El PP es una maquinaria de corrupción estructural, y el caso Montoro, sin duda alguna, es una evidencia más. Una evidencia más de que el Partido Popular actúa, como ya había salido en la sentencia del caso Kitchen, como una mafia", ha afirmado en una rueda de prensa desde la sede del partido.

Ha afirmado que no se trata de "errores individuales" sino de un sistema absolutamente organizado en torno a la corrupción, textualmente, algo que a su juicio pasó factura a la ciudadanía en el momento de la crisis económica.

"Mientras todo esto estaba sucediendo, yo quiero recordar que Mariano Rajoy miraba hacia otro lado y nos decía que, 'en ese momento, no hay dinero'. Esa frase también la repitió Montoro, también la repitieron muchos ministros del PP", ha subrayado.

COMPARAR CASOS

Vidal ha explicado que su formación, por ahora, ha registrado la petición de una comisión de investigación por este caso, y que reclamarán "explicaciones muy concretas, tanto a Aznar como a Mariano Rajoy como, evidentemente, también a Feijóo", aunque no ha detallado si solicitarán que participen de la misma.

Ha afirmado textualmente que no hay posibilidad de convivir, en términos democráticos, mientras exista corrupción, y ha advertido al PSOE que no compare casos de corrupción, y que cumpla con las medidas anticorrupción que le planteó su formación: "No es soportable que el Partido Socialista no lo asuma de forma sistémica".

COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN

Preguntado por la posición de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sobre la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya, en que ha sostenido que los harían "batidas racistas" si las tuvieran, ha afirmado que le han sorprendido y que no es necesario hacer este tipo de vinculaciones de una forma tan dura, en sus palabras.

Ha asegurado que todos los cuerpos policiales pueden tener sesgos por motivos raciales, y que es eso lo que debería preocupar de forma general: "De lo que estamos hablando en la práctica es que los cuerpos policiales, así como nuestra sociedad, tiene elementos racistas, y que existen políticas que, probablemente, a día de hoy, funcionen de esta forma".

ADJUDICACIONES DOCENTES

Se ha referido también a la paralización de las adjudicaciones docentes, que se tendrán que repetir tras detectarse incidencias en el proceso, y ha afirmado que el Departamento de Educación tiene "responsabilidades alrededor de las consecuencias que está teniendo este caos", y ha pedido mecanismos para que no vuelva a ocurrir.

"Estamos hablando de decenas y decenas de docentes a quienes ya se les había adjudicado una ubicación y que, por tanto, puede que les cambien y que tendrán que cambiar, por tanto, toda su logística familiar, tendrán que cambiar todo lo que ya habían previsto", ha expresado.