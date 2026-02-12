El viento arranca el tejado de una escuela de música de Barcelona

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

EL viento ha arrancado este jueves por la mañana el tejado de la escuela de música Musics'Son, en el barrio de Gràcia de Barcelona, sin causar heridos.

Hasta las 16.00 horas los Bombers de la Generalitar han atendido un total de 2.751 avisos en Catalunya, de los cuales 343 se han registrado desde las 15 horas, según ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La mayor parte de los servicios entre las 15.00 y las 16.00 horas se han registrado en la región metropolitana sur de Barcelona (231), la región metropolitana norte (89), y Tarragona (12).