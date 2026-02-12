El viento provoca desperfectos y desprendimientos en diversos centros sanitarios catalanes

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El episodio de viento de este jueves en Catalunya ha provocado desperfectos y desprendimientos en diversos centros sanitarios de Catalunya, que la Conselleria de Salud de la Generalitat junto a Protección Civil trabaja para gestionar las afectaciones.

En el Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, en Vilafranca del Penedès (Barcelona), se ha producido la rotura de vidrios de una puerta interna de la parte de oficinas, el desprendimiento de placas solares de la cubierta y la caída del techo de las consultas externas, junto a oncología, por lo que los pacientes de oncología se han trasladado a otro espacio, ha informado la Conselleria de Salud.

En el Hospital Residència Sant Camili, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), se han producido cortes de luz y problemas con la centralita, y en el Consultori Local del Pla de l'Avella en Cabrera (Barcelona) se ha quedado sin luz y la actividad se ha trasladado a Vilassar de Mar (Barcelona).

Las ventadas han provocado cortes puntuales de luz en el Moianès, que se han solucionado, y algunos consultorios locales de la Regió Sanitària Catalunya Central han cerrado y concentrado actividad en los CAP de referencia.

En concreto, el CAP Sant Joan de Vilatorrada ha concentrado la asistencia de los consultorios de Rajadell, Fals y Canet de Fals (Barcelona), y el CAP El Remei de Vic la asistencia de Santa Eulàlia de Riuprimer (Barcelona).