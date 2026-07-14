El VII concurso de canción de autor PortAutors-es del Port de Tarragona abre inscripciones

Cartel del concurso - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha abierto la convocatoria de la séptima edición de PortAutors-es, el concurso de canción de autor que apuesta por descubrir, impulsar y dar visibilidad a nuevos talentos musicales, informa el puerto en un comunicado este martes.

Se puede presentar candidatura hasta el 7 de octubre mediante el formulario de inscripción a PortAutors-es 2026, siguiendo las bases del concurso.

La final tendrá lugar el sábado 21 de noviembre a las 18 horas en el Teatret del Serrallo y reunirá a los seis artistas finalistas, que interpretarán hasta tres composiciones originales ante el jurado y el público.

PortAutors-se ofrece cinco galardones pensados para contribuir a la proyección artística de sus participantes: El Premi del Jurat, el Premi del Públic, el Premi a l'Artista Local, el Premi FIM Vila-seca y el Premi Port Tarragona.

El concurso se dirige a cantautores mayores de edad, de cualquier nacionalidad, que interpreten composiciones propias y acepta cualquier estilo musical, instrumentación y lengua, con el objetivo de promover la creatividad, la calidad artística y la diversidad de la canción de autor.