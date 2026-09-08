Vila (ANC) pide rebelarse por la Diada y avisa a los partidos de que no les toca "protagonismo"

Los presidentes de la ANC desde su fundación Josep Vila, Lluís Llach, Dolors Feliu, Elisenda Paluzie, Jordi Sànchez, Carme Forcadell y Dolors Marín - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

Llama a usar la 'estelada' como símbolo de "lucha democrática pacífica" BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha llamado a rebelarse por la Diada de Catalunya de este viernes 11 de septiembre y ha avisado a los partidos políticos de que no les toca "coger el protagonismo".

Lo ha dicho en un acto este martes en el que la ANC ha reunido en su sede de Barcelona a todos los presidentes de la entidad: Lluís Llach, Dolors Feliu, Elisenda Paluzie, Jordi Sànchez, Carme Forcadell y Dolors Marín, además de Vila.

Vila ha reivindicado que en la Diada el protagonismo debe ser de la gente y que las entidades que convocan la manifestación unitaria son parte del frente social: "No querríamos de ninguna de las maneras poner en el centro del 11 de septiembre a los partidos políticos".

Ha llamado a la sociedad catalana a participar activamente en las movilizaciones convocadas para esta Diada y también ha remarcado que no quieren que esto "se acabe el día 11" y que a partir del 12 de septiembre todo el independentismo se comprometa y se active.

Sobre la presencia de Ac en los actos, ha subrayado que los parámetros en los que se mueven las entidades convocantes son "de un compromiso más que demostrado a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos de los pueblos".

"MÁS MOTIVOS QUE NUNCA"

Ha remarcado que "hay más motivos que nunca" para manifestarse y que estos pasan por las condiciones de vida de la gente que, afirma, están retrocediendo, la falta de autogobierno y la incapacidad de que Catalunya gestione sus propios recursos.

También ha animado a los catalanes a manifestarse luciendo la 'estelada' como símbolo de "lucha democrática pacífica", que, ha remarcado, debe ser valiente pero en ningún caso violenta.

Preguntado por la imagen de unidad de la entidad al reunir a todos los presidentes de su historia, ha dicho que el motivo principal es pedirle a los ciudadanos que vuelvan a salir a la calle y ha añadido que, a lo largo de estos años, las propuestas al frente de la ANC han sido "diferentes" y no les da ningún miedo afrontar el independentismo desde la diversidad.

EXPRESIDENTES

Por su parte, Paluzie ha sostenido que, si se vuelve a generar algún día una oportunidad para llegar a la independencia, para aprovecharla "es importante que todavía haya lengua y haya país" y asegura que esto es algo que une a todos los independentistas.

Forcadell ha explicado que, como ha hecho otros años, estará en la cabecera de la manifestación de la ANC, y también ha puesto el foco en la lengua: "Si queremos salvar el país, hemos de salvar la lengua, porque sin lengua no tenemos país".

Feliu ha pedido a toda la gente que salga a la calle con la "convicción" de que se puede lograr la independencia y pensando en cómo puede conseguirse.

Marín ha reivindicado que esta es la "única herramienta" que tiene Catalunya para alcanzar la independencia.

Llach, actual vicepresidente de la entidad, ha dicho que se manifestará junto al presidente: "Iré donde el presidente me mande no sé dónde es, si al futuro, yo creo que al futuro no, pero dónde sea, donde me diga, yo iré".

Sànchez, que ha llegado algo más tarde al encuentro, no ha hecho declaraciones a los medios.