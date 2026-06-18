Vila asegura que la decisión del TEDH "no tiene ningún impacto" en el sistema educativo catalán

Imagen de archivo - El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, asegura que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de inadmitir a trámite la demanda de Òmnium y familias de una escuela de Canet de Mar (Barcelona), a favor del sistema de inmersión lingüística y contra el 25% de clases en castellano, "no tiene ningún impacto en el conjunto del sistema educativo" catalán ni en su normativa.

En una atención a los medios este jueves tras conocerse la decisión del tribunal, ha explicado que "los servicios jurídicos están analizando el alcance de esta decisión", e insiste en que no entra a analizar el fondo de ninguna cuestión, sino que solo dice que no se admite a trámite el recurso.

Remarca que el Govern está "firmemente comprometido con el modelo escuela catalana", que sitúa al catalán en el centro, y que se quiere seguir mejorando con el máximo consenso social para garantizar que todos los niños acaben la escolarización con la competencia plena tanto en catalán como en castellano.