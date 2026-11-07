Vila d'Abadal: "Tenemos que volver a ser todos de Junts, porque somos los de casa"

Vila d'Abadal durante su discurso - YOUTUBE JUNTS

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Junts al Senado por Barcelona, Josep Maria Vila d'Abadal, ha instado a concentrar en su partido el voto desde Catalunya: "Tenemos que volver a ser todos de Junts, porque somos los de casa".

"Es muy importante saber a quién estas apoyando y a quién pides que te represente: debe ser de casa", ha dicho este sábado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) durante el acto del partido para presentar a sus candidatos por Barcelona en el Congreso y el Senado.

"Hemos de conseguir una gran victoria en Madrid para que realmente Junts y nuestro pueblo marquen su pauta a favor de nosotros", ha añadido el exalcalde de Vic (Barcelona) y uno de los impulsores de la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

MARTA CANAS

La cabeza de lista por Barcelona, Miriam Nogueras, ha protagonizado el acto, donde también ha intervenido la candidata al Congreso Marta Canas (presidenta de Junts en Sant Cugat).

Canas ha destacado el trabajo de Junts en las Cortes esta legislatura para aprobar políticas de apoyo en salud, dependencia y discapacidad: "Esto son derechos, esto son logros, esto es política social de verdad".

JOSEP MARIA VALLÈS

El alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha defendido que no podría votar al candidato del PSOE ni al del PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, "porque no representan a Catalunya, porque no hacen que las cosas pasen".

"Votaré al único partido catalán que defiende realmente los intereses de Catalunya, y porque me lo han demostrado", ha dicho para pedir el voto, con la voluntad de ser determinantes la próxima legislatura.