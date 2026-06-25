Vila defiende los ateneos para mantener el catalán como lengua "viva, cotidiana y compartida"

Morella, Vila y Escuder - PLATAFORMA PER LA LLENGUA

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha defendido que los ateneos son un activo valioso para Catalunya para mantener el catalán como lengua "viva, cotidiana y compartida".

Lo ha dicho durante la presentación del 'Estudi de l'ús i la presència del català als ateneus', de la Federación d'Ateneus de Catalunya (FAC) y Plataforma per la Llengua, informa la plataforma en un comunicado de este jueves.

"El estudio nos confirma que el compromiso del movimiento ateneístico con la lengua es real y sólido, y nos marca también el camino para seguir trabajando juntos, especialmente en todo lo que se hace con agentes externos", ha asegurado el conseller.

"DEFENSORES Y PROMOTORES DEL CATALÁN"

El informe, que analiza 15 de los 223 ateneos de la FAC, concluye que demuestran un nivel de responsabilidad y compromismo "de acuerdo con el papel que ejercen como defensores y promotores del catalán".

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha detallado que los ateneos son "mucho más responsables" en los elementos de carácter propio, como los carteles de su programación, que en los elementos ajenos, como carteles de otros agentes y prensa y revistas.

"Pese a la existencia de varios puntos de incidencia y mejora, en líneas generales, los ateneos se erigen como un espacio de garantía y promoción del contenido y la actividad en la lengua propia del territorio al que pertenecen", ha afirmado.

El presidente de la FAC, Pep Morella, ha hecho una valoración globalmente positiva de los resultados, pero ha insistido en que el estudio es una herramienta de mejora: "No se trata solo de evaluar, sino de ayudar a los ateneos a continuar avanzando".

El trabajo defiende que los ateneos deberían esforzarse en tener una programación "activamente catalanizada", ofrecer atención garantista a todos los catalanohablantes y prestar atención al contenido que republican en redes sociales, entre otros.