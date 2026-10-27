Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras: "La literatura siempre está ahí para ayudar a no aburrirme"

El escritor Enrique Vila-Matas - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor barcelonés Enrique Vila-Matas, galardonado este martes con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2026, ha agradecido la distinción, y ha señalado: "La literatura siempre está ahí para ayudar a no aburrirme".

En una rueda de prensa en la librería +Bernat de Barcelona, Vila-Matas ha dicho que su visión de la literatura es lúdica, y que conceptos que se le asocian como la metaliteratura o la a autoficción no existen: "Lo que hay únicamente es ficción".

Ha explicado que ha recibido una llamada al móvil que le ha parecido que "no era de fiar" porque si no reconoce el número no contesta y que ha resultado ser la directora general del Libro, María José Gálvez, para comunicarle el premio.

Ha agradecido todo galardón que le llegue, y ha recordado que Juan Marsé le decía que veía la realidad como si fuera fraudulenta: "Siempre desconfío de lo que escribo, desconfío de la realidad, desconfío de todo. No desconfío de este premio porque lo voy a cobrar".

IA

Preguntado sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA), ha dicho: "Le hago preguntas muy difíciles. Muy difíciles. Y la vuelvo loca por completo", ha dicho.

Ha ironizado que la ve "muy desorientada" por que ha llegado a decirle que existe una calle en Barcelona con su nombre o le ha tenido que corregir sobre el número de traducciones de sus libros.