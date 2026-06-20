Vila recoge el premio de la ACPC al Pacte Nacional per la Llengua

Vila recoge el galardón - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha recogido este sábado el premio de la Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) al Pacte Nacional per la Llengua.

El Premi Anual en Reconeixement pel Suport a la Premsa Comarcal reconoce al Pacte su trabajo por "la cohesión social, el incremento de los usos lingüísticos y el fortalecimiento del catalán como patrimonio compartido y elemento vertebrador de la sociedad", informa el Govern en un comunicado.

La Generalitat destaca que el Pacte tiene el 62,44% de las medidas ejecutadas en su primer año de despliegue (123 de las 206 actuaciones), además de que un 13,71% están en fase avanzada de ejecución y un 21,83% están en marcha.