Vilalta asegura que ERC está abierta a "explorar y negociar" los PGE

Vería "muy potente" que ERC, Junts y la CUP fueran alineados y pide avanzar en el diálogo

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que los republicanos están abiertos a abordar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el Gobierno central: "Entraremos a explorarlos, a negociarlos, porque creemos que es nuestra responsabilidad hacia la ciudadanía que nos dio su apoyo".

En una entrevista de Europa Press, Vilalta ha detallado que ERC está "a la expectativa" de ver cómo será la primera propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha destacado que su partido quiere entrar a debatir y negociar todo lo que pueda implicar una mejora para Catalunya y sus ciudadanos.

Vilalta, que ha descartado avanzar qué condiciones y demandas defenderá ERC, ha avisado de que lo primero es cumplir los acuerdos alcanzados para los anteriores PGE --que ERC apoyó--, y ha subrayado: "No creemos en eso de 'cuando peor, mejor', ni nuestra postura es la del 'no a todo', porque creemos que eso no es ser útil, y nosotros queremos ser útiles".

"Útiles para avanzar hacia la independencia de nuestro país, que es la mejor manera de ser útiles a la gente. Pero mientras hacemos este camino y no conseguimos culminarlo, es ser útiles en el día a día", ha añadido la dirigente de ERC, después de que Junts votara en contra de los pasados PGE.

ERC, JUNTS Y LA CUP

Le gustaría que ERC y Junts adquirieran una postura unitaria ante los PGE en el Congreso y el Senado y trabajarán para ello, y ha insistido en que defienden esta utilidad y la capacidad de poder influir: "Esta es la postura que creemos más inteligente y que deberíamos poder hacer, y que deberíamos poder consensuar con el resto de formaciones catalanas".

Así, se plantean trabajar para consensuar una postura también con la CUP, porque "sería muy potente poder ir alineados" ante las cuentas estatales, que defiende que incluyan el máximo de recursos para Catalunya.

DIÁLOGO Y PGE

Preguntada por si el avance del diálogo con el Gobierno central es determinante para negociar los PGE, ha afirmado que "debe haber un contexto favorable a este diálogo y a esta negociación porque, si no, todo se complica mucho más".

"Tiene que haber un contexto en el que la mesa de negociación funcione. Esto seguro que facilitará una negociación en el ámbito presupuestario, pero obviamente una cosa no es moneda de cambio de la otra ni está supeditada a la otra", sino que son asuntos que deben avanzar en paralelo, según la republicana.

PRESUPUESTOS CATALANES

Preguntada por los Presupuestos catalanes, ha señalado que su configuración se encuentra en una fase preliminar y que el Govern los abordará con la CUP, con la voluntad de que se aprueben para entrar en vigor el 1 de enero: "Será una de las prioridades del Govern".

"Este nuevo Presupuesto debe llevar el sello republicano, debe llevar impregnado este cambio, esta nueva etapa de la Generalitat republicana, y superar también algunas herencias que arrastramos hasta ahora", ha remarcado Vilalta.

