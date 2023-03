Vilalta (ERC) sobre las enmiendas de Junts a los Presupuestos: "Saben que son estériles"

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de ERC, Marta Vilalta, ha agradecido al PSC y a los comuns su apoyo a los Presupuestos y ha criticado que las enmiendas presentadas por Junts a los Presupuestos de la Generalitat "son estériles".

"La mayoría son menores, de menos de 50.000 euros para iniciar redacciones de proyectos que solo sirven para hacer ver lo que se quiere hacer, ni tan solo en el caso de aprobarse se podrían traducir en la realidad. Saben que son estériles porque han gobernado y saben cómo funciona", ha sostenido este viernes en su intervención en el debate final previo a la votación de los Presupuestos en el Parlament.

También se ha referido a las críticas de la CUP al proyecto de cuentas: "No podemos aceptar la mayor de la CUP, que dice que no tienen ningún avance social o que son un fracaso absoluto, hay muchas cosas por mejorar, pero las medidas que se incorporan tendrán un impacto positivo en la ciudadanía".

Vilalta ha reiterado que los Presupuestos también son los del plan piloto de la renta básica universal: "Es un proyecto que debe continuar adelante y encontraremos las alianzas y los acuerdos para hacerlo posible".

Finalmente, ha afirmado que no son los Presupuestos que querrían, porque los querrían "en un marco de una Catalunya independiente sin déficit fiscal y pudiendo invertir todos los recursos que genera", pero no tener la república no puede ser una excusa para privar al país de recursos de los que sí que se puede disponer, en sus palabras.