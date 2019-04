Los vinos catalanes con DO alcanzaron una cuota de casi el 39% en 2018

Publicado 15/04/2019 13:42:21 CET

Se registra una tendencia al alza en el consumo de estos productos desde 2010

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los vinos catalanes con Denominación de Origen (DO) alcanzaron una cuota de mercado del 38,74% en 2018, por encima de la registrada en 2017, cuando fue del 36,05%, según un informe encargado por el Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi).

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha resaltado en un comunicado este lunes que estas cifras muestran "la consolidación del vino catalán en Catalunya", y que los vinos con DO lideran el mercado por quinto año consecutivo.

El departamento ha indicado que el consumo de estos productos ha ido creciendo en los últimos ocho años con un incremento de unos once puntos: de un 27,8% en 2010 hasta casi el 39% en 2018.

El director del Incavi, Salvador Puig, ha celebrado que "un año más" se demuestra el dinamismo de las DO y sus bodegas para aumentar la comercialización y el interés de los consumidores, ha manifestado en rueda de prensa este lunes.

Los vinos catalanes con DO son la DO Catalunya, DO Penedès, DO Terra Alta, DO Montsant, DOQ Priorat, DO Tarragona, DO Conca de Barberà (Tarragona), DO Costers del Segre (Lleida), DO Empordà (Girona), DO Pla de Bages y DO Alella (Barcelona).

ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA

El Informe Nielsen ha analizado el volumen y el valor de las ventas de vino en los canales de la alimentación y la hostelería.

En el primer canal, ha concluido que se ha repetido el liderazgo de los últimos tres años y se ha incrementado más de tres puntos respecto a 2017, con una cuota de mercado del 38,67%.

Por volumen, ha representado 11,78 millones de litros de vino, lo que la Conselleria ha destacado que es una cifra que "crece año tras año" y que es un 13% superior que en 2016, cuando era de 10,23 millones de litros de vino.

En el canal de hostelería, el vino con DO catalana ha alcanzado una cuota de mercado del 38,85% en 2018, cuando en 2017 fue del 37,42%, y se han sumado 8,19 millones de litros de vino en 2018, un 24% más frente a los 6,17 millones de litros de vino en 2016.