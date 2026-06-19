Viñuales expresa su pésame por la muerte de un menor en la playa de l'Arrabasada de Tarragona

Archivo - El alcalde de Tarragona Rubén Viñuales - Laia Solanellas - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expresado su "más sentido" pésame por la muerte de un menor la tarde de este viernes en la playa de l'Arrabassada, donde dos menores más han sido trasladados en estado crítico al hospital Joan XXIII de la capital tarraconense.

"En nombre del Ayuntamiento de Tarragona, quiero expresar mi pésame más sincero a la familia y a los amigos del menor que ha muerto esta tarde en este trágico suceso", ha manifestado en un comunicado.

Viñuales también se ha referido a los dos menores hospitalizados y ha añadido que son momentos de "dolor y consternación" y que lo más importante ahora mismo es acompañar a las familias, respetar su intimidad y dejar que los cuerpos de emergencia y de Mossos d'Esquadra hagan su trabajo.