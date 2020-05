Vitaldent abre sus 56 clínicas en Catalunya con un nuevo protocolo de seguridad post Covid-19

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Vitaldent ha reabierto sus 56 clínicas en Catalunya y las de toda España con un nuevo protocolo de seguridad post Covid-19 para maximizar la seguridad de sanitarios y pacientes, priorizando a quienes tengan más urgencia.

Reabren así 46 clínicas en Barcelona, 4 en Girona, 1 en Lleida y 5 en Tarragona, según un comunidado del grupo español de salud bucodental, que durante las ocho últimas semanas sí había atendido urgencias odontológicas en al menos una clínica por autonomía.

Vitaldent estrena un plan de reapertura y una Guía Asistencial Preventiva de Clínicas, basada en los protocolos del Consejo General de Dentistas, y con la que ha formado a toda su plantilla.

El protocolo incluye todos los pasos para que la actividad siga siendo "algo seguro, cotidiano y de confianza", desde la concertación de la cita previa (imprescindible por seguridad) hasta que el paciente vuelve a su casa.

PROCESO PARA IR A LA CONSULTA

Primero se hace un triaje con un cuestionario telefónico, donde además se dan algunas instrucciones para acudir: ir solo, no llevar adornos, ser puntual (para no encontrarse con otros pacientes), y recomendando pagar con tarjeta o desde el móvil.

En cuanto a quien pida cita en la web, podrá usar el chatbot que se ha habilitado, para saber el grado de exposición al Covid-19 y resolver dudas sobre sobre su estado de salud.

Al entrar en la clínica, el paciente encuentra barreras de protección y le toman la temperatura con infrarrojos (no le podrían atender si supera 37,3 grados); en la sala de espera (con el mínimo de objetos posibles) se guarda 1,5 metros de distancia; no se estrecha la mano, y se da gel hidroalcohólico, cubrezapatos y guantes, además de mascarilla si el paciente no lleva.

Ya dentro de la consulta, se aplican todas las recomendaciones del Consejo de Dentistas, garantizando la esterilización continua del instrumental y la desinfección de toda superficie de contacto, además de disponer de todos los EPIS necesarios, así como los métodos de barrera entre paciente y sanitario (mascarillas FFP2, pantallas, gorros y gafas).

El paciente podrá concertar su siguiente cita a través de la app Vitaldent, no se le dará ninguna tarjeta física y, cuando se vaya, se hará una profunda limpieza y desinfección antes de recibirse al nuevo paciente.