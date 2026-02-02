Vithas afirma su apuesta por la "excelencia asistencial" en un encuentro con empresas en Barcelona

Foto de familia del encuentro - ALEX GREGORIO - VITHAS

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha trasladado su compromiso con la "excelencia asistencial" y la prevención durante un encuentro en el nuevo Hospital Vithas Barcelona, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), con representantes de grandes compañías españolas para presentarles sus servicios a empresas.

Son una veintena de las mayores empresas españolas, y de sectores diversos, como los de distribución, automoción, energía, financiero, de consultoría, farmacéutico y turístico, informa este lunes en un comunicado.

El director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación de Vithas, David Baulenas, ha explicado la propuesta de "valor asistencial" de la compañía, y la directora gerente del hospital, Anna Guiró, ha presentado este centro recién abierto.

La sesión ha terminado con una visita al edificio de 39.000 metros cuadrados inaugurado en noviembre y donde los asistentes "han podido comprobar el modelo asistencial transformador".

El director de Vithas Empresas, Enrique de Benito, ha asegurado que la apertura del hospital "permitirá a las numerosas y muy relevantes compañías de esta provincia y del resto de Catalunya acceder a los servicios, beneficios y ventajas de Vithas Empresas, muchas de las cuales ya están integradas en otras provincias".

El director corporativo de Desarrollo de Negocio de Vithas, Óscar Márquez, ha considerado un orgullo "comprobar el compromiso de algunas de las empresas más importantes de España y a nivel internacional con la salud y el bienestar de sus empleados, directivos y altos ejecutivos".