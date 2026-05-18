La vivienda iniciada descendió en el Empordà (Girona) en 2025, según APCE y CaixaBank

Un momento de la sesión - APCE

GIRONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Promotors de Catalunya (APCE) y CaixaBank han analizado este lunes la situación del sector inmobiliario y las posibilidades que ofrece a promotoras y constructoras de las comarcas del Empordà (Girona), donde el año pasado se registró un descenso de viviendas iniciadas, informan ambas entidades en un comunicado.

La sesión, titulada 'Coyuntura Inmobiliaria Residencial en las comarcas del Empordà' y celebrada en el Ayuntamiento de L'Escala, ha reunido a representantes de empresas promotoras y constructoras del territorio, con la participación del director general de la APCE, de Marc Torrent; el director del Centro de Empresas Negocio Inmobiliario de CaixaBank y Dirección Territorial de Catalunya, Blai Morera, y el alcalde de l'Escala, Josep Bofill.

L'Escala registró 27 viviendas iniciadas durante el 2025, lo que supone una disminución del 10% respecto a 2024 y, en cuanto a las viviendas terminadas, el municipio anotó 50 viviendas terminadas, un 150% más que en el año 2024.

Figueres registra 37 viviendas iniciadas durante el 2025, lo que supone un descenso del 31,5% respecto a 2024; en cuanto a las viviendas terminadas, la capital del Alt Empordà terminó 64 viviendas, un aumento del 611,1% respecto a 2024.

La Bisbal d'Empordà registró 20 viviendas iniciados durante 2025, un aumento del 185,7% respecto al 2024, y en cuanto a las viviendas terminadas, se van terminar 4, cifra que supone una disminución del 42,9% respecto a 2024.

A escala comarcal, el Alt Empordà registra 290 viviendas iniciadas durante el 2025, una disminución del 11,3% respecto al año anterior, y respecto a las viviendas terminadas, en 2025 se acabaron 226, cifra que supone un decremento del 3,4% respecto al año anterior.

En el Baix Empordà se iniciaron 826 viviendas iniciadas durante 2025, una disminución del 1,5% respecto a 2024, y se terminaron, en 2025 se van terminar 476 viviendas, un 31,5% más que el año anterior.

GIRONA

En referencia a la provincia de Girona, durante 2025 se iniciaron 2.398 viviendas, un 6,1% más, y se terminaron 1.529, una disminución del 6,8%; entre los municipios con más viviendas iniciadas destaca la ciudad de Girona, con 267; seguida de Castell de Aro, Platja d'Aro y s'Agaró, con 244, y Calonge y Sant Antoni, con 227.

Por otro lado, en el Alt Empordà se registraron 147 compraventas de viviendas nuevas en el tercer trimestre de 2025, y 2.452 de viviendas usadas; y en el Baix Empordà se registraron 595 compraventas de viviendas nuevas y 1.860 viviendas usados.