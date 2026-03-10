Volotea anuncia una nueva conexión entre Barcelona y Limoges (Francia)

Archivo - Volotea refuerza su presencia en Francia con la apertura de una nueva base en Limoges - VOLOTEA - Archivo

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Volotea ha anunciado una nueva conexión directa entre el aeropuerto de Barcelona y el de Limoges-Bellegarde (Francia), en un comunicado este martes.

La ruta comenzará a operar el 21 de mayo y contará con dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos, y la compañía prevé poner a la venta 14.000 asientos.

Con esta nueva ruta, Volotea operará 19 rutas desde el aeropuerto de Barcelona y refuerza su crecimiento en el mercado francés.