Volotea operará vuelos de Madrid a Barcelona, Granada, A Coruña y Córdoba

Archivo - Avión de Volotea en el Aeropuerto de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Volotea ha ampliado su operativa desde Madrid, con 3 nuevas rutas disponibles desde la capital a Barcelona, Granada y A Coruña a partir del 27 de noviembre y una cuarta ruta a Córdoba a partir del 4 de diciembre, informa en un comunicado este viernes.

Con la nueva programación, a la que se suma las rutas a Sevilla y Málaga ya anunciadas, la aerolínea prevé "prácticamente" duplicar su oferta desde la capital, con 1.800 vuelos más que se añaden a los 2.200 inicialmente previstos desde Madrid entre enero de 2026 y marzo de 2027.

Para la operativa, Volotea basará dos aviones en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y las frecuencias de los vuelos incluyen dos vuelos diarios a Barcelona y Sevilla, 1 a Málaga, Granada y A Coruña y la ruta a Córdoba dispondrá de 4 frecuencias semanales.

Junto a la ruta entre Madrid y Santander, que ha empezado a operar este viernes, y la de Asturias, Volotea suma un total de ocho destinos nacionales conectados con la capital, además de otros internacionales con ciudades francesas.

En conjunto, la compañía ofrecerá 335.000 asientos que se suman a los 380.000 inicialmente previstos para el periodo que comprende enero 2026 y marzo 2027, hasta alcanzar un total de 715.000 asientos.