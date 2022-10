Voluntarios de CaixaBank inaugurarán en Madrid la exposición sobre su labor humanitaria en Ucrania

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Voluntarios de CaixaBank inaugurará el 2 de noviembre en el centro 'all in one' de Madrid la exposición '3.000KM y una puerta abierta', una muestra sobre la labor humanitaria impulsada a favor de los refugiados de Ucrania.

Según un comunicado de CaixaBank, la exposición documenta cómo fue la organización y el traslado a España de más de 550 refugiados ucranianos, "el mayor corredor humanitario creado entre ambos países a raíz de la guerra y participaron".

La exposición cuenta con más de 200 documentos gráficos, obra de la fotoperiodista Ana Palacio, y testimonios audiovisuales sobre la labor humanitaria realizada por 400 voluntarios desde el estallido de la guerra.

En el acto de inauguración, se visionará un documental sobre los convoyes de traslado de los refugiados a España impulsados por la Asociación de Voluntarios de CaixaBank y se realizará una visita guiada.

El diseño de la exposición es de 12caracteres, un estudio de diseño gráfico y comunicación, especializado en el ámbito cultural, y se podrá visitar gratuitamente hasta el 30 de noviembre.