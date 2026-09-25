Vox acusa al PP de "defender la islamización" tras votar contra prohibir el burka en Lleida

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusado al PP de "defender la islamización e inseguridad" en Lleida tras votar en contra de una ordenanza para prohibir el uso del burka y el niqab en la ciudad.

En un mensaje en 'X' este viernes recogido por Europa Press, Garriga ha asegurado que Vox "lidera" esta prohibición en Lleida, y ha añadido que a más Vox, más seguridad y más libertad.

La ordenanza ha salido adelante con los votos de PSC, Junts y Vox, y el voto en contra de ERC, PP y Comú de Lleida, y recoge que la prohibición "no rige en lugares de culto, en espacios donde sea normal o habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en ejercicio de un derecho fundamental de acuerdo con la normativa vigente", una excepción que los populares vinculan a la libertad religiosa.