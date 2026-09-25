Vox acusa al PP de "defender la islamización" tras votar contra prohibir el burka en Lleida

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 25 septiembre 2026 19:05
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LLEIDA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusado al PP de "defender la islamización e inseguridad" en Lleida tras votar en contra de una ordenanza para prohibir el uso del burka y el niqab en la ciudad.

En un mensaje en 'X' este viernes recogido por Europa Press, Garriga ha asegurado que Vox "lidera" esta prohibición en Lleida, y ha añadido que a más Vox, más seguridad y más libertad.

La ordenanza ha salido adelante con los votos de PSC, Junts y Vox, y el voto en contra de ERC, PP y Comú de Lleida, y recoge que la prohibición "no rige en lugares de culto, en espacios donde sea normal o habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en ejercicio de un derecho fundamental de acuerdo con la normativa vigente", una excepción que los populares vinculan a la libertad religiosa.

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