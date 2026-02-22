Vox afirma que Catalunya es foco de "una de las crisis sanitarias más graves" por la PPA

Archivo - Un jabalí por el cauce del Río Ter, cerca del Hospital Trueta, a 27 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Parlament, Rafael Villafranca, ha reclamado al Govern que garantice la protección del sector porcino frente a la Peste Porcina Africana (PPA) y ha afirmado que Catalunya se ha convertido en el foco de "una de las crisis sanitarias más graves que ha afrontado el sector agroalimentario español en las últimas décadas".

En un comunicado este domingo, Villafranca ha criticado la gestión de la situación porque "evidencia la falta de previsión, transparencia y control por parte del Govern".

Ha añadido que su formación es la "única que esta defendiendo al sector porcino catalán frente a esta amenaza" y que han exigido que se investigue a fondo el origen del brote y que se rindan cuentas sobre posibles fallos en los protocolos de seguridad.