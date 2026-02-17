Vox alerta de la "causa-efecto" de las políticas del Govern con el incendio de Malleu (Barcelona)

Joan Garriga en rueda de prensa en el Parlament este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha alertado de una "causa-efecto" de las políticas del Govern con el incendio de Manlleu (Barcelona), en el que han muerto 5 jóvenes la madrugada de este martes.

En una rueda de prensa este martes, ha sostenido que tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como los sucesivos "gobiernos socialistas y separatistas no han mirado de frente a la progresiva degradación" de los barrios de Catalunya.

Asimismo, ha apuntado a la "connivencia de los ayuntamientos que empadronan a personas en infraviviendas, en chabolas, en espacios que no están habilitados para vivienda", así como a la falta de inspecciones y a la falta de oferta.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Respecto a la cuestión de confianza a la que Junts ha pedido que se someta el presidente tras reincorporarse a su puesto, Garriga ha sostenido que éste es un "truco parlamentario para que Illa se dé un baño de masas con sus socios".

"Lo que Catalunya necesita es que se le devuelva la voz y la confianza a los catalanes. Y, por tanto, exigimos la disolución inmediata del Parlament y la convocatoria de elecciones", ha señalado el dirigente de Vox.

Finalmente, ha anunciado que este miércoles a mediodía su partido se manifestará en Montcada i Reixac (Barcelona) por la agresión a una concejala de su partido la semana pasada: "El antifascismo mata, como en Francia. Y muchas veces está subvencionado", ha defendido Garriga.