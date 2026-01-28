Vox pide personarse como acusación popular por el accidente de Rodalies en Gelida (Barcelona)

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha solicitado este miércoles personarse como acusación popular por el accidente del tren de la línea R4 de Rodalies del pasado martes en Gelida (Barcelona) en el que falleció el maquinista y 36 personas quedaron heridas leves.

"La negligencia socialista con resultado de muerte no quedará impune", ha afirmado la formación en una publicación en X recogida por Europa Press.

El secretario general de Vox y líder de la formación en Catalunya, Ignacio Garriga, ha asegurado durante su intervención en el pleno del Parlament que el accidente y la paralización del servicio de Rodalies "era evitable" porque, según él, se ha dejado de lado la inversión en infraestructuras y mantenimiento.