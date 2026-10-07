Vox propondrá que Juanjo Aizcorbe repita como cabeza de lista por Barcelona en las generales

Archivo - El candidato de Vox a la Alcaldía de Barcelona, Gonzalo Oro-Pulido, junto al presidente de Vox Barcelona y portavoz en el Parlament, Joan Garriga, y el diputado en el Congreso Juanjo Aizcorbe - VOX - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox propondrá que Juanjo Aizcorbe vuelva a ser el cabeza de lista de la formación por Barcelona en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Según han explicado fuentes del partido a Europa Press este miércoles, Vox avalará este viernes a Aizcorbe como candidato y a Carina Mejías de nuevo como su número dos.

En declaraciones a Europa Press, Aizcorbe ha apuntado que "no hay nada decidido" y las candidaturas se anuncian cuando corresponde, aunque ha asegurado que está a disposición de lo que el partido decida.

"Si finalmente corresponde, encantado de seguir trabajando por los barceloneses, por todos los ciudadanos de la provincia de Barcelona y por España", ha agregado.

Aizcorbe fue el candidato por Barcelona en las generales de 2023 en las que Vox obtuvo, precisamente, esos dos escaños por Barcelona, la única provincia en la que consiguió representación.