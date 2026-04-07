Vox receta "grúas, deportaciones y bonificaciones fiscales" para acceder al mercado inmobiliario

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha recetado este martes "grúas, deportaciones y bonificaciones fiscales" para poder acceder a un mercado inmobiliario que, a su juicio, el Govern de PSC con las políticas de los Comuns está paralizando.

"El bipartidismo ha generado el problema de la vivienda. El socialismo y el comunismo de los Comuns no van a traer la solución. Están alargando y agravando el problema con sus decretos. Y la solución tampoco pasa por hacer una mona de Pascual muy bonita y muy buena de chocolate", ha sostenido en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Garriga, la estrategia del Govern pasa por ser "muy intervencionista" en el mercado inmobiliario, y argumenta que esto lleva a propietarios a retirar sus viviendas y a que se bloqueen y cancelen operaciones de compraventa.

En su opinión, la solución para dinamizar el mercado pasa por aumentar la oferta de alquiler y compra de vivienda dando seguridad jurídica a los propietarios, acabar con la ocupación y liberalizar suelo, entre otras medidas.

"Ha habido una inmigración descontrolada y ha petado la oferta del mercado inmobiliario. Demasiada gente para muy pocos pisos. También la gente vive más separadamente, con lo cual, entre el concepto de familia y la inmigración descontrolada, tenemos muchísima demanda y muy poca oferta", ha apuntado.

Por ello, ha pedido reducir "esa presión demográfica causada por la inmigración descontrolada" y aplicar una fiscalía cero en la compra de la vivienda habitual para los españoles.

BAJAS MÉDICAS

Al preguntarle por los supuestos condicionantes que pondría el Govern a las bajas médicas, Garriga ha manifestado su confianza con los médicos y trabajadores y ha recalcado que "es un derecho poder pedir una baja laboral".

Además de reclamar que no se ponga el foco en los médicos, ha dejado claro que es función de la administración "perseguir si hay fraude de ley de trabajadores o médicos".

CAMPAÑA

También ha anunciado que llevarán a cabo una campaña comunicativa en toda Catalunya bajo el lema 'Primero los de casa' porque "es una auténtica obligación de todas las administraciones públicas ocuparse primero de las familias (españolas) y no de los de fuera".

"Primero los catalanes, primero los españoles. ¿En qué? En los servicios públicos. Primero los de casa, en las ayudas sociales. Primero los de casa en la adjudicación de vivienda pública y primero los de casa a la hora de garantizar la seguridad en nuestras calles", ha subrayado.