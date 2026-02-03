Vox registra en el Parlament peticiones de dimisión de Paneque y los presidentes de Adif y Renfe

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, durante una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha anunciado este martes que el grupo parlamentario ha registrado peticiones de dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y de los presidentes de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, Garriga ha criticado la situación con el servicio de Rodalies y ha asegurado que es "un auténtico escándalo con una imagen y una realidad totalmente tercermundista".

"Los culpables son los socialistas, el gobierno del PSC y del PSOE, y sus directivos. Y de trasfondo está la gestión caótica de lo que hemos tenido en los últimos años en los que nos hemos dedicado a otras cosas y no hemos exigido la inversión real que era necesaria en nuestros trenes", ha sostenido.

Asimismo, ha tildado de tomadura de pelo la creación de la figura de comisionado para el traspaso de Rodalies, cargo que ocupa Pere Macias, y ha cargado contra Junts por --textualmente-- pactar sillas en consejos de administración de Renfe: "Después vienen los separatistas y dicen 'somos la solución".

En cuanto a las manifestaciones convocadas para este sábado 7 por el servicio de Rodalies --a las 12 la convocada por Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Consell de la República (CdRep) y a las 17 por asociaciones de usuarios--, Vox ha rechazado su participación por estar, a su juicio, "politizadas".

"Estamos con los maquinistas y estamos por un cambio radical en las políticas, que las infraestructuras sean una prioridad para los gobiernos", y ha explicado también que han pedido auditorías al Govern sobre las inversiones que se tienen que realizar en la red ferroviaria.

VIVIENDA

Por otra parte, preguntado por la opinión de Vox respecto a las multas impuestas por la Generalitat a propietarios por incumplir la ley de vivienda, aplicando el régimen sancionador acordado con los Comuns, Garriga ha defendido "cambiar radicalmente" esta política de vivienda.

"Pasa por dejar construir mucho, construir vivienda privada y pública; eliminar los impuestos que afectan a la vivienda habitual tanto de construcción como de transmisión, y aplicar una política de vivienda social radicalmente diferente que es priorizar a las familias españolas", ha concluido.