Vox ve al PSOE capaz de alterar las elecciones y celebra que el PP lo "haya entendido"

Archivo - El secretario general de VOX, Ignacio Garriga - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha asegurado que ve al PSOE capaz de alterar el resultado de unas futuras elecciones generales, y ha celebrado que el PP "haya entendido la gravedad del momento", al ser preguntado por si comparte las propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que haya observadores internacionales en unos futuros comicios generales en España.

En declaraciones este jueves en el Parlament, Garriga ha acusado al PSOE de ejercer "la corrupción electoral, porque están preparando el pucherazo de las próximas elecciones generales", y ha sostenido que trabajarán para impedir la regularización de inmigrantes, ya que lo considera que pueden impedir un cambio de Gobierno.

El dirigente de Vox ha explicado que su partido ha "denunciado ante instancias europeas el peligro que suponen estos procesos, no solo de regularizaciones masivas, sino de regalo de las nacionalizaciones", y ha deseado poder trabajar con el PP con el único objetivo de sacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la Moncloa.