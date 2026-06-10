Vox vuelve a pedir al Parlament celebrar un pleno monográfico por "la grave crisis de seguridad"

Archivo - El diputado de VOX por Tarragona Sergio Macián durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Parlament Sergio Macián ha anunciado que su grupo volverá a registrar una petición para celebrar un pleno monográfico sobre "la grave crisis de inseguridad", después de que la Junta de portavoces rechazara su anterior petición --también vinculada a la inmigración-- para celebrarlo, únicamente respaldada por el PP.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara tras el asesinato de un hombre de un disparo en la cabeza en la calle Balmes de Barcelona este miércoles por la mañana.

"No sé cuántos tiroteos hacen falta para que el resto de fuerzas políticas entiendan la necesidad de celebrar este debate monográfico", y ha afirmado que Vox no se va a cansar de insistir en que la principal preocupación de los catalanes actualmente es la inseguridad.