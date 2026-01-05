Vueling se alía con la panadería barcelonesa Boldú para celebrar la llegada de los Reyes Magos

Vueling se alía con la panadería barcelonesa Boldú para celebrar la llegada de los Reyes Magos
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 5 enero 2026 14:56
BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vueling se ha aliado con Boldú, una panadería con más de 85 años de historia nacida en Barcelona, para repartir una edición limitada "Boldú x Vueling", elaborada con la masa de berlina de la marca, que reinterpreta a los Tres Reyes Magos, según ha informado este lunes en un comunicado.

Los Reyes Magos llevan cada uno su particular relleno: Melchor, con chocolate blanco; Gaspar, con Nutty, la crema de cacao y avellanas; y Baltasar, apto para veganos, con crema de Speculoos.

Tres unidades de estos dulces incluyen una tarjeta ganadora que coronará a sus poseedores como "Rey o Reina del vuelo", otorgándoles como premio un vuelo de Vueling para 2 personas y, para completar la experiencia, la tripulación entrega coronas exclusivas a los tres ganadores de cada vuelo.

