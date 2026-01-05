Vueling se alía con la panadería barcelonesa Boldú para celebrar la llegada de los Reyes Magos - VUELING

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vueling se ha aliado con Boldú, una panadería con más de 85 años de historia nacida en Barcelona, para repartir una edición limitada "Boldú x Vueling", elaborada con la masa de berlina de la marca, que reinterpreta a los Tres Reyes Magos, según ha informado este lunes en un comunicado.

Los Reyes Magos llevan cada uno su particular relleno: Melchor, con chocolate blanco; Gaspar, con Nutty, la crema de cacao y avellanas; y Baltasar, apto para veganos, con crema de Speculoos.

Tres unidades de estos dulces incluyen una tarjeta ganadora que coronará a sus poseedores como "Rey o Reina del vuelo", otorgándoles como premio un vuelo de Vueling para 2 personas y, para completar la experiencia, la tripulación entrega coronas exclusivas a los tres ganadores de cada vuelo.