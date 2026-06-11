Vueling colabora con la ONG Educo en el traslado de formadores en protección infantil

La aerolínea participa en el despliegue del programa PROTEGemos de la entidad

Avión de Vueling
Avión de Vueling - VUELING
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 11 junio 2026 11:32
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BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha cerrado un acuerdo de colaboración con Educo, ONG que trabaja desde hace más de 30 años por el bienestar y los derechos de la infancia, para apoyar el despliegue del programa PROTEGemos en España, informa en un comunicado este jueves.

A través de esta alianza, Vueling facilita el desplazamiento de los formadores de Educo, permitiéndoles viajar a diferentes ciudades del país para llevar su formación en protección infantil a más escuelas, entidades sociales y organizaciones.

PROTEGemos es el programa de protección infantil impulsado por Educo que, desde 2019, acompaña a escuelas, entidades sociales y organizaciones en la creación de entornos seguros y de buen trato para niños, niñas y adolescentes.

"Gracias a la colaboración de Vueling, los formadores de Educo pueden desplazarse con mayor agilidad a las ciudades donde se desarrollan las sesiones formativas, ampliando el alcance del programa y llegando a más organizaciones que trabajan en contacto directo con menores", explica la aerolínea.

"En Vueling creemos que la conectividad va mucho más allá de unir destinos: es también una herramienta para acercar personas, conocimiento y oportunidades. Facilitar los traslados de los formadores de Educo es nuestra forma de contribuir a que más niños y niñas crezcan en entornos seguros", ha explicado la directora de Comunicación de Vueling, Anna Viladot.

"IMPULSO CLAVE"

Por su parte, la coordinadora de programas de protección a infancia/adolescencia de Educo, Ana Belén Puebla, ha valorado la colaboración con Vueling "como un impulso clave" para ampliar el alcance de su proyectp y reforzar su impacto.

Con esta colaboración, "Vueling da un paso más en su compromiso con la infancia y la inclusión social, reforzando su convicción de que la aviación puede ser un motor de impacto positivo más allá del transporte".

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