Vueling colabora con la ONG Educo en el traslado de formadores en protección infantil

Avión de Vueling - VUELING

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha cerrado un acuerdo de colaboración con Educo, ONG que trabaja desde hace más de 30 años por el bienestar y los derechos de la infancia, para apoyar el despliegue del programa PROTEGemos en España, informa en un comunicado este jueves.

A través de esta alianza, Vueling facilita el desplazamiento de los formadores de Educo, permitiéndoles viajar a diferentes ciudades del país para llevar su formación en protección infantil a más escuelas, entidades sociales y organizaciones.

PROTEGemos es el programa de protección infantil impulsado por Educo que, desde 2019, acompaña a escuelas, entidades sociales y organizaciones en la creación de entornos seguros y de buen trato para niños, niñas y adolescentes.

"Gracias a la colaboración de Vueling, los formadores de Educo pueden desplazarse con mayor agilidad a las ciudades donde se desarrollan las sesiones formativas, ampliando el alcance del programa y llegando a más organizaciones que trabajan en contacto directo con menores", explica la aerolínea.

"En Vueling creemos que la conectividad va mucho más allá de unir destinos: es también una herramienta para acercar personas, conocimiento y oportunidades. Facilitar los traslados de los formadores de Educo es nuestra forma de contribuir a que más niños y niñas crezcan en entornos seguros", ha explicado la directora de Comunicación de Vueling, Anna Viladot.

"IMPULSO CLAVE"

Por su parte, la coordinadora de programas de protección a infancia/adolescencia de Educo, Ana Belén Puebla, ha valorado la colaboración con Vueling "como un impulso clave" para ampliar el alcance de su proyectp y reforzar su impacto.

Con esta colaboración, "Vueling da un paso más en su compromiso con la infancia y la inclusión social, reforzando su convicción de que la aviación puede ser un motor de impacto positivo más allá del transporte".