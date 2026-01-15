Vueling elabora una lista de destinos para cada puente y festivo de 2026 - VUELING

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha diseñado una selección de destinos recomendados para incentivar los viajes durante los puentes y festivos de 2026, con el objetivo de facilitar la planificación de sus clientes a lo largo de todo el año, según ha informado en un comunicado este jueves.

La propuesta de la aerolínea se divide por bloques temporales, vinculando cada festividad con una tendencia de viaje específica, desde el turismo activo en primavera hasta las escapadas familiares en Navidad.

Para el puente de Semana Santa (del 3 al 6 de abril), Vueling apuesta por destinos que invitan a caminar, como Lisboa y Nápoles, conectando la capital portuguesa desde Barcelona, Bilbao, Ibiza y Palma, mientras que en el caso de la ciudad italiana ofrece hasta tres vuelos diarios desde el Aeropuerto de Barcelona.

En mayo, coincidiendo con el puente del Día del Trabajador, la aerolínea destaca Liubliana (Eslovenia) como destino cultural, con dos frecuencias semanales desde Barcelona, y para el festivo de la Segunda Pascua (25 de mayo), propone Atenas, con la que mantiene hasta tres conexiones diarias directas desde la capital catalana.

De cara a la festividad de San Juan (23 y 24 de junio), la aerolínea "refuerza el atractivo" de Palma de Mallorca y Alicante, destinos que cuentan con una amplia red de conexiones desde diversos aeropuertos españoles como Bilbao, Málaga, Sevilla, Valencia o Santiago de Compostela, entre otros.

HÁBITOS SALUDABLES PARA ACABAR EL AÑO

Para los festivos de septiembre en Catalunya (la Diada y la Mercè), Vueling sugiere "retomar los hábitos saludables" en Tirana (Albania) --con hasta cuatro frecuencias semanales-- o Granada, destacando sus rutas a pie y el patrimonio cultural.

La agenda para el último trimestre del año se centra en el puente del 12 de octubre con Múnich como destino principal, donde la aerolínea opera hasta 14 frecuencias semanales desde Barcelona, mientras que para el puente de la Constitución y la Inmaculada en diciembre, recupera los clásicos europeos como París y Roma.