Vueling lanza hasta un 20% de descuento en vuelos entre noviembre y enero desde Barcelona.

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha lanzado una promoción con hasta un 20% de descuento en vuelos seleccionados desde Barcelona, disponible solo hasta el jueves 9 de octubre, informa en un comunicado este martes.

La oferta será válida para viajar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, una oportunidad perfecta "para disfrutar de unos días de desconexión para recibir el invierno".

Entre las rutas nacionales desde Barcelona, destacan Lanzarote, Málaga, Bilbao y Palma de Mallorca, mientras que entre los destinos internacionales están Ámsterdam, París, Londres, Zúrich, Viena, Estocolmo, Estambul, Copenhague, Núremberg o Dublín, entre otros.