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BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha puesto a disposición de todos sus clientes la nueva tarifa Fly Pro, que ha dicho que cuenta con ventajas "diferenciales" y que está especialmente diseñada para el viajero de negocios.

La aerolínea ha explicado en un comunicado este jueves que la tarifa ya está disponible en la web de la aerolínea y en el resto de los canales de venta directa, así como en los canales indirectos, para todas sus rutas.

Entre las ventajas que ofrece la tarifa están la flexibilidad para cambiar el día de vuelo, adelantar el vuelo en el mismo día, la elección de asiento y la atención específica en aeropuertos con mostradores de facturación exclusivos, embarque prioritario y fast track en el control de seguridad.

El chief commercial officer de Vueling, Miguel Henales, ha explicado que, con esta tarifa, el objetivo es "ofrecer una propuesta cada vez más personalizada, con productos y servicios que respondan a las necesidades de quienes viajan por trabajo".

La aerolínea ha subrayado que la tarifa Fly Pro complementa la gama de tarifas de Vueling, formada por Fly Light, Fly y Fly Grande.