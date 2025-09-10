Vueling lanza una promoción con hasta un 20% de descuento en vuelos para viajar este otoño - VUELING

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha lanzado una nueva promoción que ofrece hasta un 20% de descuento en vuelos para viajar este otoño, que estará activa hasta el 24 de septiembre en su web y canales habituales, informa la compañía en un comunicado este miércoles.

La promoción, lanzada por la aerolínea "para hacer más llevadera la vuelta al cole", servirá para volar entre el 1 de octubre y el 18 de diciembre en rutas seleccionadas, con destinos destacados como Londres, Ámsterdam y Baleares (Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza).

Además, Vueling también ha lanzado una oferta exclusiva para los miembros de su programa Vueling Club, de modo que hasta el 24 de septiembre, los socios podrán beneficiarse de un 25 % de descuento al abonar total o parcialmente sus billetes con Avios en rutas seleccionadas, una opción válida para vuelos directos operados por Vueling para viajar hasta el 14 de diciembre de 2025.