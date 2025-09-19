Vueling lanza una promoción con billetes desde 16 euros que estará activa hasta La Mercè

Archivo - Un avión de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha lanzado una promoción con billetes desde 16 euros para viajar hasta el 31 de marzo que estará disponible hasta el 24 de septiembre, el día de La Mercè, según ha informado este jueves en un comunicado.

Entre los destinos principales de la promoción, desde Barcelona se puede volar a Baleares, Londres (Inglaterra) o Milán (Italia).

Además, hasta el 24 de septiembre, los socios de Vueling Club podrán beneficiarse de un 25% de descuento al abonar total o parcialmente sus billetes con Avios en rutas seleccionadas.