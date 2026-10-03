Vueling ofrece cambiar gratis vuelos desde Barcelona programados hasta las 15 del domingo por la lluvia

Archivo - Un avión cerca del Aeropuerto de Barcelona
Archivo - Un avión cerca del Aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 3 octubre 2026 20:43
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   BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Vueling ha ofrecido cambios gratuitos en los vuelos desde Barcelona programados hasta las 15 de mañana domingo ante la alerta por tormentas, informa en un comunicado.

   Los clientes pueden hacer cambios para viajar durante los próximos 2 días o pedir el reembolso del billete en forma de crédito de vuelo.

   La compañía ha constatado que los vuelos programados pueden sufrir cambios de última hora y ha recomendado consultar el estado de su vuelo.

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