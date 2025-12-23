Vueling ofrece vuelos desde 22 euros para viajar en el primer trimestre de 2026

Un avión de Vueling - VUELING

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vueling ofrece desde este martes una promoción para viajar a diferentes destinos entre el 12 de enero y el 23 de marzo de 2026 por 22 euros por trayecto, según ha informado la compañía en un comunicado.

La oferta estará disponible desde este martes y hasta el 6 de enero en la página web de la aerolínea y en los canales habituales de venta.

Desde Barcelona, Vueling ha destacado que la oferta permitirá viajar a ciudades europeas como Londres, Burdeos o Birmingham, así como a destinos nacionales como Almería, Menorca o Mallorca.