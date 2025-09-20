Vueling patrocina la actuación de la Colla Joves Xiquets de Valls en Londres

Colla Joves Xiquets de Valls en sus actuaciones, del Aeropuerto de Barcelona hasta Potter Fields Park - VUELING

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha patrocinado este sábado la actuación de la Colla Jove Xiquets de Valls en el International Catalan Culture Day en Londres, organizado por la Catalan Delegation en el Potters Fields Park de la capital inglesa.

La colla ha armado un 'pilar de quatre', entre otros castells, y ha alzado un pilar en que la enxaneta ha desplegado una bandera de Vueling con el mensaje 'Who said the sky's the limit?', informa la compañía en un comunicado.

La exhibición, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se ha celebrado junto a Castellers of London y Mannekes de Brussel·les.