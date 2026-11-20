Destinos para el puente de diciembre de Vueling. - VUELING

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha propuesto 4 destinos a los que viajar desde Barcelona para "descubrir tradiciones navideñas únicas" durante el puente de diciembre, informa en un comunicado la aerolínea este viernes.

Dichos destinos son Palermo (Italia), con un vuelo diario entre ambas ciudades; Nápoles (Italia), con 3 frecuencias diarias; Turín (Italia) con 2 vuelos diarios, y Marsella (Francia), con hasta 6 vuelos semanales.

La compañía ha explicado que más allá de los destinos tradicionalmente asociados a la Navidad, "numerosas ciudades europeas conservan celebraciones, costumbres y propuestas culturales que reflejan formas únicas de vivir estas fechas".