Vueling propone 7 destinos europeos para disfrutar de sus tradiciones y mercadillos navideños

Destinos navideños de Vueling - VUELING

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha propuesto 7 destinos europeos para viajar desde Barcelona para disfrutar de sus tradiciones y de sus mercadillos navideños, informa en un comunicado este martes.

En concreto, la aerolínea sugiere escapadas a Rovaniemi (Finlandia), Estrasburgo (Francia), Basilea (Suiza), Viena (Austria), Praga (República Checa), Copenhague (Dinamarca) y Liubliana (Eslovenia).

Vueling conecta Barcelona con Rovaniemi, donde es posible conocer los paisajes nevados del ártico y las tradiciones relacionadas con Papa Noel, los miércoles y domingos, entre el 2 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027.

En el caso de Estrasburgo y Basilea, conocidas por sus plazas históricas y sus mercadillos, hay cinco vuelos semanales a ambas ciudades.

La compañía ofrece alrededor de un vuelo diario a Copenhague, cuatro semanales a Viena y dos vuelos diarios a Praga, donde hay numerosas actividades para disfrutar en familia, mientras que en el caso de Liubliana, con artesanía y gastronomía local, hay 3 frecuencias semanales.