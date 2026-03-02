Vueling propone 6 destinos para recorrer los escenarios de las películas de los Goya

Archivo - Un avión de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha propuesto 6 destinos en los que "vivir el cine más allá de la butaca" recorriendo los escenarios de algunas de las películas nominadas a los Premios Goya, como Marrakech, Oporto, Vigo, Bilbao, Gran Canaria o Valencia, en un comunicado este lunes.

En primer lugar, la aerolínea ha recomendado visitar los paisajes del sur de Marruecos que inspiran la película 'Sirât', viajando a Marrakech o Agadir, así como la atmósfera e identidad urbana de Oporto, escenario de 'Una quinta portuguesa'.

También ha propuesto pasear por las calles empedradas y admirar la arquitectura sobria de Bilbao y Gernika que aparece en 'Los domingos', y descubrir el contraste entre arena, mar y luz atlántica de las dunas de Gran Canaria, escenario de 'Maspalomas'.

Finalmente, ha destacado la combinación entre paisaje atlántico y urbano que centran parte de la historia de 'Romería', situada en Vigo y las Islas Cíes, y el patrimonio arquitectónico y edificios emblemáticos de Valencia, escenario de 'La cena'.

De este modo, Vueling ha afirmado que "este año, las historias nominadas a los Goya no solo se celebran en la alfombra roja", sino en cada uno de los destinos que protagonizan los premios y que, gracias a la compañía, están a tan solo un vuelo de distancia.