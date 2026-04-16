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BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vueling propone seis experiencias para disfrutar del Puente del 1 de mayo, que incluyen vuelos a Marrakech, Agadir, Florencia, Niza, Lanzarote y Menorca, informa este jueves en un comunicado.

En Marruecos, Vueling propone un viaje a Marrakech, donde "el relax se mezcla con la energía de sus zocos y la calma de sus riads", y destaca sus hammams tradicionales y spas en antiguos palacios, y en Agadir, sugiere un descanso frente al mar con circuitos de agua marina y tratamientos revitalizantes; la compañía ofrece vuelos a ambas ciudades desde Barcelona.

En Florencia, destaca el disfrute termal en la Toscana, concretamente las Termas de Saturnia, con piscinas naturales de aguas sulfurosas en cascada, o los spas de Montecatini Terme; en este caso, Vueling ofrece vuelos directos a Florencia desde Barcelona y Madrid.

Respecto a Niza, con vuelo directo desde Barcelona, recomienda el histórico Thermes Marins de la cercana Monte-Carlo, "uno de los templos de la talasoterapia más reconocidos de la Riviera", así como pasear por el Promenade des Anglais al atardecer convierte el puente de mayo en pura elegancia y desconexión.

Por su parte, Lanzarote destaca por sus hoteles wellness con tratamientos con piedra volcánica y sal marina, mientras que espacios como los alrededores del Parque Nacional de Timanfaya, las playas de Papagayo o los paseos por La Geria, entre viñedos volcánicos; Vueling conecta la isla con Barcelona, Bilbao, Sevilla y Málaga.

Menorca, refugio de 'slow travel', Vueling tiene vuelos desde Barcelona y Bilbao, y destaca el Camí de Cavalls al amanecer, las calas Macarella, Mitjana o Turqueta ofrecen aguas turquesas y entornos vírgenes ideales para practicar paddle surf con total tranquilidad.