Vueling es reconocida como la Mejor Aerolínea low-cost de Europa 2026 en los World Airline Awards

Melanie Berry, Chief Customer Officer en Vueling; Carolina Martinoli, presidenta y ceo de Vueling; junto a Maria Mar Martínez y Amado Ferrer, tripulante de cabina y piloto de Vueling respectivamente - VUELING

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha sido reconocida como la Mejor Aerolínea low-cost de Europa 2026 en los World Airline Awards 2026, organizados por la organización internacional de valoración del transporte aéreo Skytrax.

De esta forma, Vueling se convierte en la tercera mejor aerolínea low-cost del mundo y ocupa la posición número 39 en el Ranking de las 100 mejores aerolíneas del mundo, informa en un comunicado este viernes.

La presidenta y ceo de Vueling, Carolina Martinoli, ha recogido el galardón este viernes en el Hotel The Langham de Londres, que ha reunido a las principales aerolíneas y a representantes de la industria de todo el mundo.

"Este logro es el reflejo del trabajo de más de 5.000 personas que se esfuerzan cada día por ofrecer la mejor experiencia de viaje, así como la confianza de más de 40 millones de clientes que vuelan con nosotros cada año", ha afirmado Martinoli.

El ceo de Skytrax, Edward Plaisted, ha asegurado que Europa es la región más competitiva del mundo para las aerolíneas low-cost: "La dirección y todos los profesionales de Vueling deben estar muy orgullosos de este reconocimiento, que demuestra claramente el alto nivel de calidad de su servicio y de su atención al cliente".

RUMBO 2035

Este reconocimiento "llega en un momento importante del proceso de transformación de Vueling", que avanza en su ambición Rumbo 2035, centrada en reforzar su liderazgo en Barcelona, ofrecer la mejor conectividad dentro de España y seguir siendo un actor clave en la conexión con el resto de Europa.

Entre otras cosas, Vueling ha renovado Vueling Club, su programa de fidelidad integrado en el ecosistema Avios de IAG Loyalty, y ha lanzado recientemente Vueling Holidays, una plataforma integral donde los clientes pueden reservar vuelos, alojamiento y experiencias en más de 100 destinos de 30 países.

LOS PREMIOS

Los World Airline Awards son unos premios independientes e imparciales, creados en 1999, con el objetivo de ofrecer un estudio global de la satisfacción de los clientes de las aerolíneas.

La encuesta online se realizó entre los meses de septiembre de 2025 y agosto de 2026, y participaron clientes de más de 100 nacionalidades, con 24,8 millones de respuestas válidas contabilizadas en los resultados.