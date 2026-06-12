Vueling registró 2,1 millones de pasajeros en el Aeropuerto de Barcelona en mayo (+7%)

Archivo - Vuelo de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vueling registró un total de 2.129.029 pasajeros en el Aeropuerto de Barcelona en el mes de mayo, lo que representa un incremento del 7% respecto al mismo mes del año anterior, informa en un comunicado este viernes.

Según los datos facilitados por Aena, el Aeropuerto de Barcelona contabilizó 5.509.868 pasajeros el mes pasado, lo que incrementa en un 6,4% la cifra correspondiente a 2025.

El acumulado desde el inicio del año en la infraestructura barcelonesa fue de 22.907.528 pasajeros, un 4,7% más que entre enero y mayo de 2025.